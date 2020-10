Plastikfressende Kühe?

"Meine Kuh frisst nicht Plastik und nicht Blech, und auch kein Glas im Gras" könnte sich so mancher Bauer denken, wenn beim Mähen Plastikgetränkeflaschen und Energyblechdosen vom Mähwerk zerkleinert werden. Glasflaschen sind allerdings eher selten zu finden, an unseren Straßenrändern. Dazu kommen noch Papierverpackungen. Sie liegen vor allem in der Nähe von Fastfood Restaurants. Vermüllung aus dem Autofenster passiert nicht nur entlang von Autobahnen und Hauptdurchzugsstraßen, wo auch Menschen aus Ländern mit einer großzügigen Wegwerfkultur durchreisen. Nein, die Plastikflaschen und Blechdosen sieht ein Radfahrer auch in den Wiesen, Feldern und Wäldern auf Gemeindestraßen. Wie etwa zwischen Oberhaft und Scherschham, zwischen Kerschham und Weikertsham, Routen auf denen primär die Landbevölkerung unterwegs ist, eine Bevölkerungsgruppe, die über die Fressgewohnheiten unserer Kühe informiert sein müsste.

Wer das Zeug einfach während der Fahrt aus dem Autofenster wirft, darüber kann man nur Vermutungen anstellen. Bei Energyblechdosen wird es wohl eher die Jugend sein. Wasserflaschen lassen sich altersmäßig nicht zuordnen.

Hier hilft wohl nur ein spürbares Pfand, welches die Mehrkosten für den Handel inkludiert und jene belohnt, die sich die Mühe machen aufzuräumen. Da die Landwirte zu den Hauptbetroffenen gehören, wäre eine Positionierung der Landwirtschaftskammer in Richtung Pfand angebracht. Interessant wäre es auch zu wissen, wie sehr die Vermüllung in Deutschland nach der Pfandeinführung abgenommen hat.

Mag. Josef Kogler, 5221 Lochen am See