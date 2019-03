Plastikkonsum - Wann fangen wir an?

Typisch Österreich, so beginne ich nun diesen Leserbrief. Ich kann überhaupt manche Tätigkeiten beziehungsweise das große Reden und nichts Tun gar nicht nachvollziehen. War es nicht Thema, den Plastikkonsum durch das Verbot von Plastiksackerl, Strohhalmen und Kunststoffverpackungen zu reduzieren? Gibt es schon ein Startdatum? Ist alles geplant und vorbereitet? Stehen schon alle in den Startlöchern und wissen wie und was sie umzusetzen haben? Durch warten oder leere Versprechungen wird der Konsum garantiert nicht verringert. Worauf warten alle? Fängt doch an! Fangen wir an! Allein im Haushalt könne wir vieles umkrempeln und wenn die Supermärkte beziehungsweise die Verpackungsfirmen endlich beginnen mit Hand und Fuß machen, wären wir einen großen Schritt weiter.



Stefanie Reischl, (17 Jahre, Schülerin der HLW Perg), 4320 Perg