Das Bild am Titelblatt der SN vom 6. 4. mit Plastikmüll in der Arktis macht betroffen.

Wie kann es so weit kommen? Allein der Lebensmittelkonzern Nestle verkaufte 2018 1,7 Millionen Tonnen Plastikverpackung an die Konsumenten seiner Produkte mit, das waren 13 Prozent mehr als 2017.

Aber schon im kleinen Österreich zeigen die unwürdigen jahrzehntelangen Diskussionen um ein sinnvolles Pfandsystem oder ein Plastiksackerlverbot wie jeder positive Lösungsansatz bewusst zum Scheitern gebracht wird. Jeder Hinweis auf Klimawandel oder gar Energieautonomie wurde und wird als Hysterie grüner Spinner abgetan. Die immer gescheiten und besorgten Österreicher haben vielmehr noch 2019 einer Partei die Stimmenmehrheit gegeben und einen Bundeskanzler gewählt, der sinnvollen Klimaschutz als Straße in die Steinzeit abgetan hat. Die immer kritischen Österreicher haben noch 2017 einen Mann ins Vizekanzleramt gewählt der Klimawandel als nicht menschengemacht, sondern als Auswirkung von Sonneneruptionen abtut. Und wir wundern uns über Plastikmüll in der Arktis?





Helmut Neumayer, 5020 Salzburg