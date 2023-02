Plastikmüll und Ungeziefer

Gemäß neuer Abfallverordnung wird nun in den Gelben Tonnen auch Verpackungsabfall entsorgt, der wesentlich geruchsintensiver ist als der bisherige "Plastikmüll" (Thunfischdosen, Fisch- und Fleischverpackungsfolien etc.). Meistens auch "nachhaltig" ohne Müllbeutel und Wasser- oder Spülmittelverbrauch. Da die Behälter nach wie vor ein großes Loch im Deckel haben, lockt das jetzt schon, trotz kühler Temperaturen, Ungeziefer an.

Eine Anfrage beim Abfallservice, ob man die vorhandenen Müllbehälter mit Loch im Deckel gegen geschlossene Tonnen austauschen könnte, wurde umgehend und kurz beantwortet: gibt es nicht.

Ich ersuche die Verantwortlichen, geschlossene Behälter anzuschaffen und für den baldigen Austausch zu sorgen. Eine offene Mülltonne ist so hygienisch wie gar keine Mülltonne.



Barbara Leitner, 5020 Salzburg