Plattform ist keineVerbesserung

Die Meinung von Leo Bauernberger, der eine künstliche Aussichtsplattform am Schafberg befürwortet, zeigt, dass er ein Touristiker für die Masse, nicht aber Klasse ist.

Ich habe ein kleines Sommerhaus in Scharfling am Mondsee und gehe seit vierzig Jahren, oft zehn Mal im Jahr von dort über die Nordseite auf den Schafberg. Meist schon so früh, dass ich vor 9 Uhr, bevor die erste Bahn die lauten Massen ausspuckt, oben bin. Ruhe, Stille, Schönheit pur! Eine der schönsten und natürlichsten Aussichtsplattformen der Welt, mit einer mehrere hundert Meter langen Kante, von der man acht Seen sehen kann.

Es ist noch verständlich, dass man den Alten oder Leuten, die nicht beweglich sind, einen

Verbindungslift von der Bahnstation zum Gipfel und Schutzhaus baut. Aber die Plattform ist eine Dummheit der Sonderklasse und keine Verbesserung, sondern eine Verschandelung.



Karl Popp, 5101 Bergheim