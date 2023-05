Platzanweisung auf amerikanische Art

In letzter Zeit wird in Salzburger Gasthäusern die freie Platzwahl durch Platzanweisung nach amerikanischer Art verdrängt. Lokale, die das jetzt machen, brechen mit der österreichischen und der europäischen Tradition und zerstören diese von innen. In einem freien Land darf jeder Wirt seine Wirtschaft so amerikanisch führen, wie er will. Sollte aber die neue Landesregierung erwägen, wie in Tirol und Niederösterreich eine Förderung für traditionelle, lokale Gasthäuser (Wirtshaus-Übernehmerförderung) einzuführen, rate ich dringend dazu, solche "Locations" von dieser Förderung auszuschließen.



Klaus Margreiter, 5020 Salzburg