Plötzliche EU-Besinnung der österreichischen Regierung

Man kann sich nur noch wundern:

Während in puncto Flüchtlingspolitik bzw. Flüchtlingselend - siehe Zustände auf der griechischen Insel Lesbos - der europäische Gedanke der aktuellen österreichischen Bundesregierung einerlei zu sein scheint bzw. diese stets auf den österreichischen Sonderweg pocht, erwacht in so manchem Bundespolitiker offenbar der "glühende" Europäer was die Beschaffung von ausreichend Impfstoff anlangt. Wieso hat man nicht auch hier den Alleingang gewählt und direkt bei den Impfstoffherstellern - so wie einige andere Länder - frühzeitig ausreichend Impfdosen für die österreichische Bevölkerung bestellt?

Hier besinnt man sich plötzlich der Solidarität der europäischen Gemeinschaft. Die Kosten können es doch wohl nicht gewesen sein - jeder Tag Lockdown kostet letztlich Milliarden. Geld, welches in die ausreichende Beschaffung von Impfstoff sinnvoller investiert wäre.

Was für eine widersprüchliche Politik!

Mag. Myriam Insam MBA, 5020 Salzburg