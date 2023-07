Poker um den nächsten U-Ausschuss

Laut SN vom 19. Juli sind unsere Abgeordneten auf der Suche nach möglichen Themen für einen neuen U-Ausschuss. Die Interessen sind je nach Partei unterschiedlich gelagert. Offensichtlich bietet sich kein Thema an, das für alle interessant wäre.

Meine konkrete Frage: Was haben die bisherigen U-Ausschüsse an wertvollen Erkenntnissen gebracht? Ist schon jemals ein Endergebnis präsentiert worden, das auch für den normalen Staatsbürger Sinn ergibt? Geht es darum, möglichst viele Abgeordnete im Sitzungssaal zu beschäftigen und mit Sitzungsgeldern zu versorgen? Mich würde interessieren, welche Kosten so ein U-Ausschuss verursacht. Mit ziemlicher Sicherheit könnten diese Gelder sinnvoller eingesetzt werden.





Hans Gastberger, 5301 Eugendorf