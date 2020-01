Politik bitte aufwachen

Heute beweisen unzählige Bürger Widerstand gegen die allmächtige Staatsgewalt mit den Protesten und Waldbesetzungen in Bad Vigaun. Ich bin stolz und glücklich, dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht alles gefallen lassen und sich gegen falsche Entscheidungen der Politik derart mutig auflehnen.

Für unseren Landeshauptmann und auch die grüne Partei wäre es endlich an der Zeit, ihre Fehler zuzugeben. Niemandem fällt ein Stern aus der Krone, wenn er dies eingesteht. Jeder kann und darf Fehler machen, wenn er diese auch einmal eingesteht und sich damit auf die Seite der Bürger, der Wähler stellt und diese (und nicht die Großkonzerne) vertritt.

Setzen wir uns alle gemeinsam für unser wunderschönes Bundesland ein und kämpfen wir, dass es auch noch in einigen Jahren das schönste Bundesland in Österreich ist. Dabei dürfen aber 80 Meter hohe Masten keine Rolle mehr spielen, nachdem sich die Technik in den letzten Jahren derart geändert hat und Erdkabel weltweit Stand der Technik sind.

Liebe APG, wir leben im 21. und nicht mehr im 19. Jahrhundert! Mit einem Erdkabel könnte diese angeblich so wichtige Ringleitung längst schon fertiggestellt sein.



Gerhard Cirlea, 5400 Hallein