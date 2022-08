Politik braucht Verantwortung

Ich bin Salzburgerin und lebe seit vielen Jahren in Kärnten. Aus Liebe zu meiner einstigen Heimat habe ich die "Salzburger Nachrichten" abonniert, um auch im lokalen Bereich informiert zu sein.

Der Leserbrief von Herrn Moy hat mir bestätigt, dass es noch Menschen in meinem Salzburg gibt, die Herz und Hirn am rechten Fleck haben.

In unserer jetzt so schwierigen Zeit sind Aufrufe an vom Volk gewählte Politiker, sich an einen Tisch zu setzen und anstehende Probleme gemeinsam zu lösen, wichtig und notwendig. Nicht, wie Herr Moy schreibt, "anderen das Hackl ins Kreuz zu werfen", sondern gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, ist Pflicht der Volksvertreter und zeigt dringend notwendiges Verantwortungsbewusstsein.

Es ist wohltuend, so gescheite Zeilen zu lesen und gleichgesinnte Menschen anzutreffen.

Dr. Maria Theresia Jilly, 9020 Klagenfurt