Politik darf nicht widersprüchlich sein

In dieser Pandemie kocht schön langsam jeder sein eigenes Süppchen, was man oft an divergierenden Meinungen veranschaulicht bekommt. Da ergibt es Sinn, sich lediglich an die wissenschaftlichen Vorgaben bzw. Erkenntnisse zu halten. Und für diese ist die Impfpflicht zur Eindämmung dieser Seuche unumgänglich. Was die Politik zur Umsetzung der Maßnahmen auf die Beine stellt, nimmt die Wissenschaft aus der Verantwortung. Das sollte man getrennt halten. Natürlich sind bei Impfungen - seit jeher - Fälle der Unverträglichkeit aufgetreten, wobei man diese nicht als überhandnehmend darstellen kann. Die positive Seite dazu bleibt wohl unbestritten.

Der Mensch fühlt sich durch das plötzliche Auftreten dieser Seuche vor den Kopf gestoßen und kann nur langsam diesen Brocken verdauen.

Darunter fällt auch die gern zitierte Meinung der Freiheitseinschränkung, über deren seriöse Tragweite die Menschen hinwegsehen. Die Ausrufung der Politik, Ungeimpfte als Sündenbock für einen selbst verschuldeten Lockdown zu bezeichnen, dient wahrlich nicht dem gegenseitigen Verständnis und dem gemeinsamen Kampf gegen dieses Virus. Die Politik stößt auf völliges Unverständnis, wenn sie sich in der Pandemiebekämpfung in derartige Widersprüchlichkeiten verrennt.



