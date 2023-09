Das "Autoland Österreich" - wie von Kanzler Nehammer proklamiert - hat mit der Aufhebung des "Lufthunderters" zwischen Salzburg und Golling wieder eine übel riechende Duftmarke gesetzt.

Es macht mich fassungslos, wie unverantwortlich die Landesregierung Politik gegen den Klimaschutz durchzieht. Lassen sich doch, entsprechend kontrolliert, die Treibhausgasemissionen bei Tempo 100 statt 130 um ein Viertel, Luftschadstoffe gar um ein Drittel reduzieren, dazu kommen noch die Abnahme der Lärmintensität und die Zunahme bei der Verkehrssicherheit. Und dass ein höheres Tempo auch einen höheren Spritverbrauch bedeutet, wäre ein weiteres Argument, das offenbar wenig zählt.

In vielen Ländern ist man da schon weiter. In Norwegen etwa beträgt das reguläre Tempolimit auf Autobahnen 90 km/h - und das Leben geht auch dort weiter. So viel umwelt- und klimafreundliche Vernunft ist hierzulande freilich nicht zu erwarten. Ist doch Marlene Svazek (FPÖ) als die Vertreterin einer Partei, die den menschenverursachten Klimawandel leugnet, mit den entsprechenden Agenden betraut worden. Dass auch der Landeshauptmann diesen klimapolitischen Rückschritt zustimmend abnickt, lässt für die Zukunft jedenfalls nichts Gutes erwarten.





Erhard Sandner, 5081 Anif