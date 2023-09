Politik gegen Klimaschutz

Sehr geehrter Landeshauptmann Dr. Haslauer, sehr geehrte Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin Svazek,

ich gehe davon aus, dass ihnen als langjährige, erfahrene und intelligente Politiker sehr wohl bewusst ist, dass sie mit der Aufhebung der 100 Kilometer Beschränkung auf der Autobahn entgegen den Bekenntnissen zum Klimaschutz ein fatales Zeichen setzen.

Dies zu zu einem Zeitpunkt, zu dem international - auch auf EU Ebene - vielerorts die Maßnahmen und Empfehlungen in die gegenteilige Richtung gehen.

Ich bin bestürzt über Ihre(n) Mut(willigkeit), unbedingt notwendige rasche Veränderungen in unserer Gesellschaft für mehr Klimaschutz zu torpedieren, anstatt viel Energie in die Bewusstseinsbildung der Menschen zu investieren.

Die Prognosen der Wissenschaftler seit den 1970er Jahren (Club of Rome) werden nicht nur bestätigt, sondern in den letzten fünf Jahren an Dramatik noch übertroffen.

Die Gletscher auch in Salzburg schmelzen deutlich schneller, Permafrostböden tauen deutlich schneller als prognostiziert. Der Wald im Land Salzburg (auch anderen Bundesländern) ist vielerorts stark geschwächt. Die Katastrophenschutzbauten unter anderem im Bereich des Tauernnationalparks müssen wie - von der ETH Zürich - schon längst prognostiziert um mindesten dreistellige Millionenbeträge, wenn nicht Milliardenbeträge, raschest gebaut werden, um Infrastruktur und Lebensraum zu schützen.

Diese ihre klar klimaschädliche und damit unintelligente Maßnahme verstärkt indirekt die Wissenschaftsfeindlichkeit, indem sie suggeriert, die Klimaproblematik und deren Bewältigung sei nicht so dramatisch und findet anderswo statt. Da hilft auch die Argumentation mit lang aus der Zeit gefallenen bürokratischen Bestimmungen nicht.

Katastrophenschutz ausbauen und Ursachen für die Katastrophen noch verstärken ist nicht verantwortungsbewusst. Er ist auch bei den immensen Schäden, die allein im heurigen Jahr in Europa zu bewältigen waren, absehbar weder finanzierbar noch kann es die bleibenden Schäden für Menschen und Natur wiederherstellen.

Salzburg bietet hervorragende Möglichkeiten, Lebenslust und Lebenssinn in vielen Bereichen von Natur und Gesellschaft zu finden, abseits vom Geschwindigkeitsrausch.

Ein mutiger Ausbau der historisch einzigartig gewachsenen Bahnwege gemeinsam mit einer deutlichen Verbesserung der Bus- und Radinfrastruktur zur kostenlosen Nutzung für Einwohner und Touristen würde Salzburg wirklich zu einem zukunftsweisenden Land machen.

Ich würde mir von verantwortungsbewussten Politikerinnen wünschen, den Menschen und Besuchern in unserem Land diese Möglichkeiten als bessere Alternative zu vermitteln.





Markus Masoner, 5020 Salzburg