Politik hat aus 2015 nichts gelernt

Nun haben wir das Ergebnis einer völlig verfehlten Asylpolitik schwarz auf weiß vor uns liegen und es lautet: Zeltlager. Anstatt Zeltlager für die massiv ansteigenden Asylwerberzahlen aufzustellen, wäre es höchst an der Zeit, unsere Grenzen dichtzumachen. Nicht nur Grenzübergänge, sondern auch die grüne Grenze muss durch das Bundesheer gesichert werden. Denn Faktum ist: Unsere Regierung steht vor einem riesigen Problem. Wohin mit all den Asylwerbern?

Leider hat die Politik hat aus der Flüchtlingskrise 2015 überhaupt nichts gelernt. Es ist ein Armutszeugnis, dass die EU nach wie vor nicht in der Lage ist, die Außengrenzen effektiv zu schützen.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd