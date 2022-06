Politik ignoriert die Nachfahren

Es ist wohl (fast) jedem Menschen klar, dass es bzgl. Klimawandel 5 nach 12 ist und es schärfste Maßnahmen braucht, um die Welt für unseren bereits geborenen Nachfahren halbwegs bewohnbar zu erhalten. Die aktuell handelnde Politik ignoriert aus meiner Sicht "parteiübergreifend" diese Tatsache. Allein der Umstand, dass wir hier in Salzburg immer noch kein Windkraftwerk haben, ist wohl das beste Beispiel, wie das Thema Klimawandel politisch besetzt ist.

Derweilen erlebten wir bereits Naturkatastrophen mit unglaublichen Schäden an Mensch, Tier und Land. Es ist so traurig, dass den Damen und Herren in der Politik das Wohl unserer Kinder und Enkelkinder vollkommen egal ist, wenn es um den Klimaschutz geht. Niemand will die Verantwortung für ganz sicher unpopuläre Maßnahmen übernehmen, das ist Feigheit pur und unverantwortlich, ja grob fahrlässig! Wer haftet für die Folgeschäden dieser Ignoranz und Untätigkeit? Danke an Redakteur Martin Stricker, der immer wieder einmahnt und kritisiert.



Günter Österer, 5020 Salzburg