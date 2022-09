Politik in der Krise

Es ist erschreckend zu beobachten, wie die Politik auf nationaler und EU-Ebene in Zeiten der Krise herumirrt. Am laufenden Band werden Maßnahmen zu verschiedensten Themen verkündet ohne deren Konsequenzen zu beachten. Was in der Pandemie begonnen hat, wird jetzt in einer viel größeren Krise zum Drama. Die einzelnen Maßnahmen passen nicht zueinander, Nebenwirkungen werden nicht beachtet, es werden Ziele gesetzt, die in der Realität einfach nicht machbar sind. Beispiele: Die Erzeugung von Verbrennermotoren wird ab 2035 verboten ohne im gleichen Zuge die Versorgungslogistik und den Strom für die Aufladung der Batterien sicherzustellen. Gleichzeitig begibt man sich bei den Rohstoffen für die Batterien in völlige Abhängigkeit von China und nimmt die Auslagerung der künftigen Produktion von Benzin- und Diesel-PKWs nach China in Kauf. Genauso wenig machbar ist infolge fehlender Ressourcen der Austausch von Heizungen von fossiler auf erneuerbare Energie in der vorgegebenen Zeit. Gleiches gilt für die Vielzahl von geplanten Preisdeckeln ohne die desaströsen Auswirkungen auf die Budgets und auf das System der Marktwirtschaft zu bedenken. Der gemeinsame Nenner ist, dass Politiker nach Jahren der Prosperität glauben, dass für sie alles machbar ist. In der Krise ist das fatal. Aus der Hüfte schießen ist vorbei. Maßnahmen müssen in Ruhe überlegt, Zusammenhänge und mögliche Nebenwirkungen bedacht und Entscheidungen nicht mit einem Tunnelblick, sondern aus einer Gesamtsicht heraus getroffen werden. Notwendig dafür ist Zeit. Diese kann man gewinnen, indem man sich zumindest jetzt auf die Arbeit und das Wesentliche konzentriert und auf alle reinen Werbeauftritte verzichtet. In den Parteien müssen jetzt fachkundige und lösungsorientierte Politiker nach vorne. Nur solche können das schlingernde Schiff noch unter Kontrolle bringen.



Dr. Günther Pacher, 9800 Spittal