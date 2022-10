Politik in Österreich braucht eine Generalsanierung

Es ist immens wichtig, dass sich Bundespräsident Van der Bellen jetzt so prägnant und rasch zu Wort gemeldet hat, um die offensichtlichen Missstände zu benennen. Viele Menschen haben nämlich das Vertrauen in die Politik gänzlich verloren. Man kann es ihnen auch nicht verdenken, denn die jüngsten Ereignisse zeichnen ein katastrophales Bild, welches mit Würde, Rechtschaffenheit und Anstand überhaupt nichts zu tun hat. So darf Politik nicht sein! Mehr denn je braucht es, wie es Bundespräsident Van der Bellen treffend auf den Punkt bringt, eine transparente und für alle wahrnehmbare Generalsanierung des Vertrauens. Nur wenn Politik wieder als ein Eintreten für Ideale und als ein Dienst am Bürger verstanden wird, kann das verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung in die Politik zurückgewonnen werden.



Ingo Fischer, 9473 Lavamünd