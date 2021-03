Politik ist beim Thema Rasen im Verkehr säumig

Der Beitrag über Frau Sabine Peterbauer am Donnerstag, 4. 3. 2021, "Raser-Unfälle: Mutter will endlich Taten sehen", hat mich sehr berührt. Unbestritten ist, dass in Österreich von der Politik extrem überhöhte Geschwindigkeit und andere extreme Verkehrsübertretungen locker toleriert werden. Dass die Politiker bei diesem Thema säumig sind, ist auch unbestritten. Warum lässt man sich bei diesem Thema so viel Zeit? Wenn man die Gesetzesänderungen bei Covid-19 ansieht, wie schnell da alles geht, ist man schon sehr verwundert. Auch machen sich diejenigen mitschuldig, welche extra PS-starke Fahrzeuge an junge fahrunerfahrene Menschen verborgen.

Auch dem Leserbrief von Herrn Dr. Wolfgang Rohringer, em. Rechtsanwalt, vom 3. 3., kann man nur voll zustimmen, spricht dieser Mann doch aus der Praxis.



Roman Seitz, 8700 Leoben