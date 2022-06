Politik ist nicht mehr glaubwürdig

Die Meldungen in der Medienlandschaft, ob Presse oder ORF, sollten uns stark zu denken geben. Da wird einmal seitens der Regierung vorgeschlagen, dass diese an einem Unterstützungspaket für die Bevölkerung arbeitet. Bis dieses zur Vorlage und Beschluss im Parlament vorliegt, sind viele Familien in Österreich bereits in die Armut abgerutscht.

Es ist doch erschreckend und kaum jemand sagt der österreichischen Bevölkerung die Wahrheit. Wenn man die Anteile des Staates Österreich ansieht, so ist doch der Staat Mit- oder Hauptanteilseigner der Energiekonzerne (Verbund, Strom, Öl, Gas usw.) in Österreich, welche jährliche Gewinne um Milliarden abschöpfen. Es sollte doch ein leichtes für die Politik sein, hier Verbilligungen für die Bevölkerung zu schaffen. Die größte Ausrede, warum es nicht geht, ist nach wie vor, "wir müssen dies alles prüfen". Mit diesem Prüfen gibt es weitere Monate Aufschub.

Ein weiteres Beispiel ist die Wirtschaft. Sie fordert ständig über die Wirtschaftskammer Unterstützung vom Staat, obwohl die Betriebsergebnisse schon wieder horrende Gewinne auswerfen. Schlecht vertreten sind hingegen die Pensionisten in Österreich. Die Verantwortlichen zeigen kaum Engagement, um Forderungen für diesen Stand durchzusetzen. Warum auch, ihr Scherflein ist großzügig in trockenen Tüchern - sie verdienen genug und müssen nicht Sorge tragen, wie am Monatsende die Stromrechnung bezahlt wird. Einzig die AK ist unermüdlich und fordert berechtigt Anpassung in den Arbeitsbedingungen sowie den Gehältern.

Auch in der Landespolitik sind extreme Widersprüche. Beispiel Verkehr: Der zuständige Landesrat sagt nach der Besprechung mit den Bayern, er müsse erst die Situation und die Auswirkungen prüfen. Meine Frage, wie oft muss er prüfen? 2019, 2020, 2021 und 2022 zeigen ständig das gleiche Problem auf. Die Autofahrer weichen auf Schleichwege aus und verstopfen gefährlich die Gemeinden. Ein ärztlicher Notfall oder ein Rettungseinsatz wäre dabei eine Katastrophe. Also Herr Landesrat, was wollen Sie noch prüfen?

Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf