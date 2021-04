Politik kann nicht mit Fehlern umgehen

Als die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel offen zugab, sie habe in der Coronakrise einen Fehler gemacht, und sich noch dazu bei der Bevölkerung entschuldigte, war das mediale Erstaunen groß - Politiker und Entschuldigung für Fehler, das gibt es kaum.

Ja, warum fällt es Politikerinnen und Politikern so schwer, fehlerhafte Entscheidungen einzugestehen und auch Konsequenzen auf sich zu nehmen? Das zieht sich bei uns vom Kanzler abwärts bis in den kommunalen Bereich hinein, was man sehr gut am geplanten Ausbau der Mönchsberggarage beobachten kann.

Da wurden vor vielen Jahren Entscheidungen getroffen, die in ihren Auswirkungen heute längst überholt und kontraproduktiv sind und allen verkehrspolitischen Maßnahmen zuwiderlaufen. Das ist allen politischen Entscheidungsträgern

bekannt und trotzdem wird stur an dem Projekt festgehalten, statt den Fehler zuzugeben und gegenzusteuern, auch wenn die falsche Entscheidung schon viel Geld gekostet hat. Aber es ist ja nicht das eigene Geld, sondern in diesem Fall das der Garagenbenutzer. Macht und Fehler sind wohl unvereinbare Gegensätze . . .

Offenbar lernt man in der Politik nicht, mit Fehlern offensiv umzugehen und sie für die Zukunft zu vermeiden.



Dr. Werner Salentinig, 5020 Salzburg