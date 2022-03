Politik: Kein Mangel an schönen Worten

Köstlich zu lesen ist Helmut Schliesselberger, wenn er seine Textbausteine (SN v. 26. 3.) zusammenbaut. Es ist aber (leider) gar nicht übertrieben, was er sagt und es gilt weithin bzw. für viele Politiker diverser Couleurs.

Also sehr oft sehr viel Wortschwall, auch schönes Wortgeklingel, doch bisweilen (sehr) wenig Inhalt, kurz zusammengefasst. Poltiker/-innen haben es auch nicht leicht. Sie sind hochdiplomatisch, vornehm zurückhaltend, ausweichend bei Unangenehmem. Davon gibt es nicht zu wenig. Als Bürger wünscht man sich noch andere Eigenschaften, etwa, dass die Politvertreter auch sozusagen "wetterfest" , sprich wertefest und verlässlich (eigenen Ansprüchen gegenüber) sind und zwar nicht plakativ, sondern sichtbar am konkreten Fall. Das kommt eher selten vor. Auch der "Bodenkontakt" bzw. der Kontakt zur breiten Bevölkerung lässt öfters zu wünschen übrig. Umso besser, wenn dieses lebendige System "Sender-Empfänger"

(und retour) auf breiter Ebene gut funktionieren, also glaubwürdig (auf-)leben würde.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt