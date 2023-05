Politik mit Verantwortung ist gefragt

Würden Sie einem Mechaniker Ihr Fahrzeug zur Reparatur überlassen der behauptet, 50 Prozent der physikalisch notwendigen Bremskraft würde schon reichen? Oder würden Sie gerne in einem Haus wohnen, von dem die Statikerin sagt, dass es mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 50 Jahren einstürzt? Würden Sie gerne über eine Straße gehen (müssen), wo Sie mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit überfahren werden? Eine Person kommt hinüber - eine kommt ins Krankenhaus oder stirbt, in zufälliger Abfolge. Das sind Szenarien ähnlich denen, von denen die Wissenschaft sagt, dass in den nächsten 50 bis 70 Jahren Lebensumstände auf uns zukommen, wenn wir das 1,5°-Ziel (durchschnittliche Erderwärmung) nicht erreichen. Mit dem derzeitigen österreichischen Klimakurs gehen wir auf über 2° zu, die Salzburger Anstrengungen sind noch schlechter. Welche Hoffnung macht da eine mögliche schwarz-blaue Regierung nach den bisherigen Ansagen und Aktionen ihrer wahrscheinlichen Proponenten?

Man sollte Straftatbestände dafür schaffen, wenn Parteien nicht einmal in ihren Regierungsprogrammen einen Not wendenden und machbaren Plan vorstellen. Denn welchen Wert hat sonst eine Eidesformel, mit der sich Abgeordnete und Regierende zur Arbeit zum Wohl des Landes verpflichten? Ein Nicht-Erreichen von Zielen kann sowieso erst durch die nächste Wahl bewertet werden. Der Schaden, der bis dahin angerichtet wird, ist allerdings mit Sicherheit in den nächsten paar hundert Jahren nicht wieder gut zu machen. Und für alle nötigen Maßnahmen ist dem Gastkommentar von Jan Christian Habel am 10. Mai 2023 absolut zuzustimmen: Naturschutz ist der beste Klimaschutz! Alle Maßnahmen müssen sich dem - auch gegen unsere Bequemlichkeit - unterordnen.





Hubert Herzog, 5301 Eugendorf