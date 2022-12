Politik muss endlich Geld in die Hand nehmen für die Pflege

Eine extreme Schieflage aufzuzeigen und Forderungen zu stellen, hat nichts mit Jammern zu tun (Leserbrief von Petra Pichler. "Pflegeberuf nicht schlecht reden"). Und auch wenn es einem selbst gut geht und man zufrieden ist, kann man sich für Kolleg/-Innen einsetzen. Genau so, wie man sich für die einem anvertrauten Klientinnen und Klienten und Patientinnen und Patienten einsetzen würde. Ich rede nicht den Beruf schlecht, sondern klage eine Politik an, die für alles Geld in die Hand nimmt, außer für den Pflegebereich/ Sozialbereich. Eine Politik, die groß redet aber minimalst handelt und damit die falschen Signale setzt. Wenn sich der Sozialbereich, Pflegebereich und das Gesundheitswesen JETZT den versprochenen aber verhunzten Pflegebonus gefallen lässt, weiß die Politik, dass sie künftig wieder alles mit diesem Bereich machen kann, weil eh gerne alles schön geredet wird und wir eh so lieb und brav sind, darin sind wir Österreicher/-Innen Weltmeister. Daher ist in den letzten Jahrzehnten auch nichts weitergegangen. Aber devot und dankbar war gestern. Auch wenn es ein schöner und erfüllender Beruf sein kann und AGs sich bemühen, ihre Mitarbeiter/-Innen mit gewissen Zuckerln zu halten: Im Großen und Ganzen ist jetzt einmal die Metaebene Politik gefragt, Geld in die Hand zu nehmen und nicht nur schöne lange Dankesreden und Applaus zu spenden. Das 220 Mio-Paket hört sich ja lieb an, aber das ist wieder "in die Zukunft verschoben" und wird vermutlich so ein Rohrkrepierer wie der Pflegebonus. Gerade die Verhunzung vom Pflegebonus macht mich da nämlich skeptisch. Man darf in diesem Bereich keinen Förderalismus mehr walten lassen. Es darf nicht alles von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt sein. Wählt im April die Partei, die noch vor 2023 den versprochenen Pflegebonus für ALLE, die in der Pflege, Betreuung und Behindertenbereich arbeiten, nicht aliquotiert, genau in der Höhe, die versprochen wurde, durchsetzt. Wenn Menschen in der Pflege aufgrund von Personalmangel zu Weihnachten einspringen und durchhackeln, sollen das die Politiker/-Innen erst recht. Eine christliche Partei ist im Bundesland Salzburg an der Macht. 40 Jahre weiß die Politik um die Misere. Menschen (vorwiegend Frauen!), die in diesem Bereich arbeiten, sind im Alter (bereits jetzt?) armutsgefährdet. Ein "es tut sich was", mit Verlaub, ist viel zu wenig. Geld ist ein Signal. Geld ist da. Pflege ist Investition und kein Verlust.

Anna Schnöll, 5451 Tenneck