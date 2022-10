Politik muss endlich handeln und Schulweg sicher machen

Zum Artikel: "Hof muss seine Gefahrenstellen entschärfen", (SN 13. 10. 2022). Meine Tochter geht wie das verunglückte Kind in die VS Hof. Wenn man nur wenige Minuten den Verkehr in Hof beobachtet, wird es einem Angst um die Kinder.

Selbst manche Eltern beachten oft nicht die Fahrbeschränkungen in Schulnähe zur Schulzeit. Diesbezüglich regelmäßige Polizeikontrollen finden bislang nicht statt. Zeigt man mal einen Verkehrs-Rowdy bei der Polizei an begegnet einem eher Desinteresse oder zumindest Hilflosigkeit. "Was soll man tun, da steht Aussage gegen Aussage." Der Paketzusteller der das Kind schwer verletzt hat, benahm sich wie es oft ist, unaufmerksam und zu schnell fahrend. Wie sonst kam man auf dem Bürgersteig ein Kind zusammenfahren? Und alles wird toleriert zu Lasten unserer Kinder. Das es nun eine Petition bedarf ist ein Armutszeugnis für die Lokalpolitik.

Klaus-Jürgen Braun, 5303 Thalgau