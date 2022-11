Politik muss um Sicherheit kämpfen

Satirische Bemerkungen sollte man sich angesichts der tristen Lage, nach sieben bewaffneten Raubüberfällen innerhalb von drei Wochen, allein in der Stadt Salzburg, sparen. Dieser traurige Umstand lastet aber nicht auf den Schultern der Polizeibeamten, sondern auf jenen der Politik. Die Einsparungen beim Personal und den Inspektionen fuhren zusätzlich diese Sicherheit in den Boden.

Als Insider dieses Berufs ist es mir möglich, diese Fehlentwicklung aufzuzeigen. Dazu gab es damals die sinnvollen Fußstreifen in den Sektoren, speziell in den Nachtstunden, und gemischte Streifenfahrten. Heute sieht man lediglich vereinzelt ein Polizeiauto.

Dem Schreiber dieser Zeilen - nur ein Beispiel anführend - war es vorbehalten, einen Serieneinbrecher in drei Geschäften in Folge festzunehmen, anlässlich der Fußstreife. Dadurch wurden, gerade in den Nachtstunden, sehr viele Straftaten präventiv verhindert sowie Täter dingfest gemacht.

Heute stellt man sich die Frage, was war der Beweggrund, ein bewährtes System auf das Abstellgleis zu stellen? Als Insider erspare ich mir auch hier die Antwort. Eines ist wohl unbestritten: Dass für die Politik, egal in welcher Form, eine rasche Verbesserung dieses sehr ernst zunehmenden Ressorts in Angriff zu nehmen ist.

Heinz Pruner, 5020 Salzburg