Politik sollte dem Öffentlichen Verkehr Vorrang geben

Die Stadt hat 35 Jahre für ein neues Hallenbad gebraucht, im Land dreht sich immer noch kein Windrad und bzgl. Megaprojekt "S-LINK" entsteht bei mir immer mehr der Eindruck, dass es nichts werden wird. Wiewohl eine Durchführung der Lokalbahn durch die Stadt Richtung Süden und bis Hallein inklusive Einbindung Flughafen sowie Messezentrum und Stadion unbestritten Sinn macht. Es wird nichts werden, weil die Politik uneins und zaghaft agiert; der Widerstand formiert sich bereits, das Projekt wird eine Bürgerbefragung auf Stadtebene nicht überstehen. Unlängst in Gmunden wie auch in Linz und Graz konnte ich die Stadtbahnen erleben, die mit Vorrang vor dem restlichen Verkehr auf "normalen Straßen" geführt werden. Salzburg schafft das nicht, wobei ich meine, dass es sehr wohl möglich wäre, diese Bahn ab Hauptbahnhof oberirdisch zu führen, was aus meiner Sicht wesentlich sicherer und billiger sein muss, als unterirdisch durch den Seeton. Die Politik müsste sich lediglich einhellig auf Vorrang für die Öffis programmieren, die Mehrheit der Bürger/-Innen hat das längst gemacht. Leider schielt man bereits zu den nächsten Wahlterminen und blockiert daher alles Wesentliche, aber gut, man muss ja selbst nicht im Stau stehen oder Öffis benutzen, sondern sich Einkommen und Macht erhalten.

Günter Österer, 5020 Salzburg