Politik und Anstand

Chefredakteur Manfred Perterer bezeichnet in seinem SN-Leitartikel vom 6. Mai die Landtagswahl als Wundertüte, weil man sich über so viel Täuschungsmanöver, Irreführung und Blendwerk nur mehr wundern kann, respektive nicht mehr wundern sollte. Die Rede von Vertrauen und Werten vor den Wahlen wird spätestens bei den Regierungsverhandlungen als triviales, vordergründiges Geplänkel entlarvt.

Einem angeschlagenen Landeshauptmann Haslauer gelingt es, die SPÖ mit einem simplen Taschenspielertrick auszubooten. Er sucht die Liaison mit "Marlenes kicklhöriger FPÖ", die für Ausgrenzung, Hetze und Fremdenfeindlichkeit und Aufpoppen von Nazi-Gedankengut, nicht aber für konstruktive, lösungsorientierte politische Arbeit steht.

Anstand ist Gradmesser für Moral, Glaubwürdigkeit, Fairness und Verlässlichkeit. Jemand hat ihn oder hat ihn nicht. Des Machterhalts wegen wird dieser mitunter sogar geopfert. Realitätsfremd zu glauben, dass Politikern das Wohl der Bevölkerung noch am Herzen liegt. Als mündiger Bürger verspürt man Ohnmacht, ein Ausgeliefertsein, hat den Glauben an die politischen Akteure längst verloren. Landtagswahlen in Niederösterreich und Salzburg zeigten wieder einmal. Mit wenig oder keinem Anstand, lässt sich anstandslos Politik machen.





Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl