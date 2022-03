Politik und Charakter

Die letzten Jahre mit den vielen Grauslichkeiten, Verleumdungen und Gemeinheiten in der Politik haben Österreich und seiner Bevölkerung sehr geschadet. Den sattsam bekannten Typen aller Couleurs, die in ihrem Streben nach den Futtertöpfen und Posten sich gegenseitig mit z. B. Vorausverurteilungen fertig machen, ist es nicht wichtig, die Aufträge der Wähler zu erfüllen. Die Menschen in Österreich brauchen keine Aufhetzer und Randale verbreitende Schreier!

Die Saat ist leider schon teilweise aufgegangen, denn sonst wäre es ja nicht möglich, dass auch auf "Sonntagsspaziergängen" lauthals unsere schwer erworbene Freiheit und Demokratie verunglimpft wird und Anordnungen durch Fachminister und Wissenschaftler z. B. in der Pandemie einfach negiert und verächtlich gemacht werden. Es gibt ja Politiker mit Charakter, die für unsere Interessen und unser Österreich eintreten, aber momentan scheinen unfähige Schreihälse "in" zu sein. Bei den nächsten Wahlen müssen wir uns über Alternativen gründlich Gedanken machen!



Wolfgang Goffriller, 5020 Salzburg