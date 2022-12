Politik und Wirtschaft gegen Naturschutz - nichts ändert sich in den Köpfen der verantwortlichen Personen. Was bitteschön ist daran eigentlich nicht zu verstehen - wir können noch so hohe Mauern und Sperren bauen, wir können noch so viele Gebäude und Straßen errichten und zu schützen versuchen, das wird uns alles nichts nützen, wenn wir weiterhin so rücksichtslos mit unserer Umwelt umgehen.

Umweltverträglichkeitsprüfungen werden kritisiert und Naturschutzbeauftragte beschimpft, wenn sie nicht zu allen Vorhaben gleich ihre Zustimmung geben. Der Raubbau an unserer Umwelt geht unvermindert weiter, als gäbe es kein Morgen - und das wird es für unsere Nachkommen auch nicht geben, wenn wir nicht umsichtiger werden. Es muss uns gelingen, Umwelt- und Tierschutz mit Wirtschaft und Politik in Einklang zu bringen, sonst wird die Zukunft allen Lebens auf unserer Erde traurig aussehen.



Heidrun Plöchl, 5582 St. Michael