Politiker sind um keine Ausrede verlegen

Würde der Bürgermeister von Salzburg mit 58% gewählt werden, würde er von einem grandiosen Wahlsieg sprechen. Wäre die Abstimmung über den S-Link mit 58% dafür ausgegangen, würden die Landespolitiker von einem überwältigenden Auftrag zum Weitermachen sprechen. Wahlbeteiligung in beiden Fällen dann egal.

Leider war dem nicht so und nun versucht man sich in Ausreden und erhofft sich bei einer landesweiten Umfrage mehr Erfolg. Dem Bauarbeiter in Tamsweg und der Krankenschwester in Mittersill wird der S-Link völlig egal sein, nur dass sie mit ihren Steuern fürs Milliardenloch mitzahlen. Jetzt will man nächstes Jahr nur noch die betroffenen Umlandgemeinden befragen. Werden dabei auch die zigtausenden Pendler aus Oberösterreich und dem angrenzenden Bayern befragt? Ich fürchte nein. Aber wenn es schlecht ausgeht, kann man sich das Ergebnis wieder schön reden.

Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen