Politiker sollten sich für "Kaufhaus Österreich" entschuldigen

Wenn das "Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort" einen derartigen Flop mit dieser Onlinehandelsplattform produziert, wäre es angebracht, dass die verantwortliche Ministerin zumindest Fehler eingesteht. Aber Frau Ministerin Schramböck sieht keine Fehler "wenn man nichts tut, kann man nicht kritisiert werden" und wegen der lächerlichen Summe von Euro 1,3 Mio soll man die Kirche im Dorf lassen. Zudem sei der Bedarf nun auch geringer, weil der Lockdown vorbei ist und die Geschäfte wieder offen sind. Also war das ganze Projekt nur für ein paar Wochen gedacht, bis die Geschäfte wieder öffnen?

Wie wäre es mal mit Ehrlichkeit Frau Ministerin? "Es sind bei diesem Projekt viele Fehler passiert, für die ich als Ministerin die Verantwortung trage. Ich kann mich nur entschuldigen und versprechen, es nächstes Mal besser zu machen" Das wäre eine glaubwürdige Aussage, aber das Eingeständnis von Fehlern ist in der Politik nicht üblich und wird anscheinend von den Kommunikationstrainern auch nicht gelehrt. Schade eigentlich, denn Fehler passieren überall und dies zuzugeben wäre keine Schande. So bleibt leider nur der schale Beigeschmack, dass für ein vermurkstes Projekt niemand verantwortlich ist.

