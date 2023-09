Politiker sollten sich weiter als bis zur nächsten Wahl einsetzen

Wenn Sie, sehr geehrte Frau Svazek, behaupten, die Lufthunderter-Diskussion sei eine ideologische Angelegenheit, haben Sie eigentlich nicht verstanden, worum es geht.

Aber nachdem in Großgmain oder Glanegg, vielleicht auch in anderen Wohngegenden Salzburgs, ja keine Autobahn vorbeigeht, kann es Ihnen ja egal sein, was für das gewöhnliche Wahlvolk gilt. Sich nur an den Grenzwerten zu orientieren, ist grundsätzlich falsch. Oder haben Sie noch nichts von Reizsummation bei Noxen gehört? Sie (und im Übrigen auch Herr Nehammer mit seinen Aussagen auf Bundesebene, Österreich sei ein "Autoland") werden doch nicht die kleinen Möchtegern-Rennfahrer unterstützen wollen, die ihr Ego nur mit Geschwindigkeitsrausch und PS aufpäppeln möchten, um "richtige Männer" zu sein? Weil sie zwei Minuten schneller sind bei diesem Abschnitt? Als Frau und vielleicht irgendwann Mutter kann Ihnen die Zukunft der jungen Generation ja nicht egal sein, oder?

Sind wir doch froh, dass die Werte besser geworden sind! Es gibt einige Länder, die viel längere Strecken aufgrund ihrer Landschaft zu bewältigen haben, die auch mit maximal 90 oder zumindest 100 km/h auskommen. Das Argument, (in Salzburg) Laubbläser nicht verbieten zu können (wie in Graz und Innsbruck), weil die Luft noch nicht schlecht genug (!) ist, fällt meiner Meinung nach auch in diese Kategorie.



Dass Politiker/-innen wie Sie in dieser Hinsicht keine Verantwortung übernehmen wollen, ist einfach traurig. Menschen, die an der Westautobahn wohnen, wären nämlich froh, wenn Politiker/-innen nicht nur auf Stimmenfang bei der Wählerschaft (vox bovis) aus sind, sondern wenn sie in der Lage wären, ihre geistige Kapazität weiter als bis zur nächsten Wahl einzusetzen. Viele kleine Schritte könnten dazu beitragen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir sollten bei uns selbst anfangen, nicht einen Kniefall vor der Autoindustrie machen.

Dasselbe gilt für viele andere Belange (Umweltschutz o. ä.), für die u. a. auch Sie verantwortlich sind. Auch wenn Sie in Regierungsverantwortung Federn lassen müssen, wie Sie ja selbst angedeutet haben, war es ja für die FPÖ immer der beste Erfolg, zu opponieren: Kaum in Regierungsverantwortung, ist die Bescherung da.

Siehe Kickl, Hartinger-Klein auf Bundesebene und so weiter.

Andrea Nießner, 5020 Salzburg