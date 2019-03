Politiker werden nichts weiterbringen

Fast 52% der Salzburger Wahlberechtigten ging nicht zur Gemeindewahl in der Stadt und die Parteien und Medien fragen sich: Warum? Sieht man sich allerdings das zur Wahl gestandene politische Personal an, wundert mich eher, dass 48% wählen gingen. Denn die angetretenen Politiker/-innen vertreten Parteien, die seit Jahrzehnten bei leistbarem Wohnen (Stichwort: Mietpreisbremse) und einer Staureduktion (Stichwort: Citymaut) nichts weitergebracht haben und - da bin ich mir sicher - auch in den nächsten Jahren nichts weiterbringen werden.

Dr. Günther Witzany, 5111-Bürmoos