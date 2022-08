Politiker wollen Sanktionen gegen Russland prüfen

Wie bereits mehrmals berichtet, haben der Landeshauptmann von Oberösterreich Thomas Stelzer und der zukünftige LH von Tirol Anton Mattle vorgeschlagen, die derzeitigen Sanktionen der EU gegen Russland im Falle eines Engpasses bei der Energieversorgung im Herbst, zu überprüfen. Mehrere Staaten der EU haben bereits angekündigt, eigene Wege bei der Energieversorgung für den kommenden Winter zu gehen. Die Rechnung von Präsident Putin durch Einschränkung bzw. totalen Lieferstopp von Gas in die EU eine Spaltung dieser herbeizuführen, scheint aufzugehen. Ein alter Vergleich zwischen Politikern und Staatsmännern lautet: Ein Politiker denkt bei seinen Entscheidungen für die Zukunft an die nächste Wahl, ein Staatsmann denkt an die nächste Generation. Die beiden vorgenannten Landeshauptmänner sind gute Politiker!

Johann Kothmayr, 4816 Gschwandt bei Gmunden