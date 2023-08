Politikergehälter - Gutes Geld für gute Arbeit

Als bekennendem Wechselwähler sei es mir gestattet, im parteiinternen Konflikt der FPÖ in Sachen Politikergehälter Partei zu ergreifen: Svazek und Haimbuchner haben Recht und ein Recht auf die Erhöhung ihrer Gehälter. Warum? Die beiden haben es gewagt, sich in ihren Bundesländern der Landschaft und Natur zerstörenden grünen Dampfwalze eines ungehemmten Ausbaus von Windparks in sensiblen Gebieten entgegenzustellen. Damit "ersparen" sie spielend die Kosten, die die 240 Meter hohen Windgiganten an ökonomischem und ökologischem Schaden im Westen Österreichs verursachen würden. Der Tourismus im Mondseeland und am Irrsee, im Grenzbereich Mattsee und erst recht im alpinen Bereich des Salzkammerguts und des Salzburger Landes hat diesen Regionen ihren Wohlstand beschert. Die Windparks sollen das Geld künftig wohl in die Taschen von Aktionären umlenken, wie etwa im Fall einer niederösterreichischen AG, die mit ihren 90 Windrädern im letzten Jahr 55 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Nunmehr will sie von ihrem Salzburger Büro aus dem Rest Österreichs die Schönheit der Parndorfer Platte als Weltrettungsanker verkaufen. Finanzieren sollen diese Bonanza wir, die Strombezieher und Steuerzahler. Nein - da gebe ich mein Geld lieber für anständig entlohnte und anständig wirtschaftende Vertreter des Wählerwillens aus.







Mag. Johann Aschenberger, 4910 Ried im Innkreis