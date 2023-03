Politikerreaktionen auf die Klimakleber

Gesellschaftliche Veränderungen sind für bestimmte Gruppierungen immer etwas unbequem und zwingt sie, sich umzustellen oder einzuschränken. Nach der Erkämpfung des Frauenwahlrechts waren die Männer nicht mehr die einzigen, die entscheiden durften. Nach der Bürgerrechtsbewegung in den USA mussten Weiße ihre Busplätze mit der farbigen Bevölkerung teilen. Und Autofahrer werden sich daran gewöhnen müssen, dass ihnen in der Stadt zukünftig weniger Platz zur Verfügung steht und sie nicht mehr bequem von Tür zu Tür mit dem Auto fahren können, dabei die Stadt verstopfend und verschmutzend.

Ganz ungeachtet dessen, ob die "Letzte Generation" mit ihren Aktionen der Klimabewegung einen Gefallen tut oder nicht: Der Klimawandel wird nicht von den Einzelnen, die auf das Auto oder das Fleisch verzichten, umgesetzt, sondern dafür braucht es visionäre und mutige Politiker/-innen, die entsprechende Rahmenbedingungen setzen, die vielleicht auch manchen ein wenig weh tun werden und uns zwingen, uns einzuschränken.

Frau Svazek und Herr Preuner haben mit ihren Statements zum Protest der "Klimakleber" in Salzburg mal wieder bewiesen, dass sie diese mutigen und visionären Politiker nicht sind. Frau Svazek möchte ich an dieser Stelle nur an die von der FPÖ unterstützten Anti-Coronademos in Wien erinnern, bei denen Autokorsos (!) Verkehr und Öffis behinderten und gleichzeitig auch noch unnötigerweise Unmengen CO2 in die Luft pusteten. Und Herr Preuner hat mit seiner Angst um die "individuelle Freiheit" mal wieder sein auto- (und ego-)zentrisches Weltbild offenbart: Was ist mit der individuellen Freiheit der Menschen, denen aufgrund des von uns verursachten Klimawandels ihre Lebensgrundlage entzogen wird und die deshalb ihre Heimat verlassen müssen? Was mit der individuellen Freiheit unserer Kinder, denen wir doch eine lebenswerte Umwelt zurücklassen möchten? Mit einer solchen Haltung sollte man nicht eine Stadt regieren, die kurz vor dem Verkehrskollaps steht.



Yvonne Schwarte, 5110 Oberndorf