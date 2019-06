Ich finde es gut in einem demokratischen Land zu leben. Wir, auch wir Frauen, dürfen uns unsere Volksvertreter aussuchen und diese wählen. Wenn durch das Hick Hack bei den Wahlveranstaltungen Politikverdrossenheit entsteht ist das verständlich. Trotzdem und gerade deswegen sollen wir zu den Wahlen gehen.

Gab es in der Vergangenheit fehlerfreie Regierungen? An die Versprechen der Oppositionsgruppen, die immer heftige Kritik an den anderen verlauten lassen, kann ich nicht glauben. Unser junger "Altkanzler" hat mit seiner Gesprächskultur ein Beispiel gegeben. Österreich stünde mit so einer Form besser da.







Heidi Stöger, 5301 Eugendorf