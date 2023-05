Politische Entfremdung

Österreich droht eine Strafe in Millionenhöhe durch das Verhalten der SPÖ- und der FPÖ-Fraktion zum Energieeffizienzgesetz (SN, 25. Mai). Es geht um unser Geld, das wir in Form von Steuern zuerst aufbringen müssen. Die Gefühle und Bedürfnisse der Bürger ernst nehmen zu wollen, Bürgerwillen zu vertreten, das sind Grundwerte der Demokratie und sollen von sogenannten Volksvertretern umgesetzt werden. Volk und Politik passen nicht mehr zusammen. Vertrauen ist die einzige konvertible Währung, die dem demokratischen Staatsbürger zur Verfügung steht - eine Art Kredit, den der Wähler den politischen Akteuren in der Wahlkabine mit der Hoffnung verleiht, dass seine Investition reife Früchte tragen wird. Der Fraktionszwang ist ein Förderer der Politikverdrossenheit. Ich sehe darin Verfassungswidrigkeit, da er gegen das Prinzip des freien Mandats verstößt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einzelne Abgeordnete blindlings und ohne schlechtes Gewissen dem Verschleudern des Geldes der Wähler zustimmen. Dieses Vorgehen ist der Nährboden für die Parteienverdrossenheit und die immer mehr werdenden Volksbegehren und Verlangen nach Volksabstimmung.





Helmut Auer, 5071 Wals