Politische, grenzenlose Überheblichkeiten

Die täglichen Pressemeldungen der Politiker zu den kommenden möglichen Koalitionen nach der Wahl sind nichts weiter als ein Ausdruck grenzenloser Überheblichkeit. Nachdem die Österreicher/-innen erst im September die Wahlentscheidung treffen werden, ist es aus heutiger Sicht nicht relevant, wer mit wem und warum in eine Koalition zusammen findet. Dies sieht so aus, als wenn man den Kuchen jetzt schon aufteilt, noch bevor er gebacken wurde. Was da so die Herren Kickl, Blümel, Hofer und manch andere dazu beinahe täglich von sich geben ist meiner Meinung nach nur schlechte Luft ohne inhaltlichen Schwerpunkt. Die Medien tragen natürlich mit den Berichterstattungen auch noch dazu bei, dass dieser Unfug verbreitet wird. Es wäre besser, würden sich diese Politiker dazu besinnen, dass zu tun für das ihnen der Steuerzahler monatlich ein übergroßes Gehalt bezahlt. Die waren Probleme, wie beispielsweise Klimaschutz, Emigration, Alterspflege usw. werden derzeit nur schön geredet aber nicht einer Lösung zugeführt.





Wolfgang Forsthuber, 5301 Eugendorf