Politische Haltung ist unlogisch

Auch ich habe es am Silvestertag, in der Nacht und am ersten Tag des Jahres nicht fassen können, dass wieder so viel Lärm und Gift produziert werden dürfen, ohne dass die Politik reagiert. Es war ein stundenlanges bedrohliches Schießen und Böllern und das sogar direkt neben dem Wald.

Auch ich habe die ganze Nacht an Kriege gedacht und an die Wildtiere, die das mitmachen müssen, aufgescheucht werden, durch die Gegend flattern und hetzen und dabei zu Tode kommen. Und an die Mengen von Feinstaub, an die Massen von giftigem Müll, die Verseuchung von Luft und Böden.

Mein Bruder lebt in der Stadt Menton in Frankreich, dort ist dieser Irrsinn verboten, und es darf nichts dazu verkauft werden. Das funktioniert völlig problemlos, keinem fehlt etwas und alle hatten eine angenehme Nacht zum Jahreswechsel.

Bei uns ist die Knallerei zwar verboten, es darf aber trotzdem alles dazu verkauft werden und es wird nicht kontrolliert oder strafverfolgt.

Ich finde, das ist eine völlig unlogische und unverantwortliche politische Haltung!



Isabella Essler-Gauß, 5111 Bürmoos