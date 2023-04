Was sind in der Jetztzeit "politische Ränder"? Diese Denke von den "politischen Rändern" entstammt dem linearen Denken aus dem vergangenen Jahrhundert, wo man einfach von "Links und Rechts" sprach. Inzwischen sind aber viele Jahrzehnte vergangen und die Welt ist ziemlich komplex geworden, eine Umwälzung jagt die andere. Viele machen den Menschen Sorgen.

Nun gibt es Alt- und Systemparteien (in Österreich SPÖ und ÖVP sowie Grüne und Neos), die um die wirklichen (!) Probleme der Menschen herumeiern und solche, die die Probleme an der Wurzel (lat. "radix") packen, also "radikal" sich den Sorgen der Menschen widmen, wie in Salzburg die FPÖ z. B. dem Migrationsproblem und die KPÖ monothematisch dem Wohnungsproblem. Beide sprechen auch "radikal" die Teuerung an, die teils von unseren Politikern selbst verschuldet ist. Deshalb die Riesenerfolge in Salzburg.







Prof. Mag. Armin Fitzka, 5020 Salzburg