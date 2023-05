Politische Situation macht Sorgen

Österreich hat aus den Vorkommnissen 2019 (Ibiza-Skandal, Inseratenaffäre in der ÖVP) nichts gelernt. Die FPÖ ist seit heute in drei Landtagen vertreten und könnte bei der nächsten Nationalratswahl 2024 stimmenstärkste Partei werden.

Da diese Partei mit der AfD in Deutschland zu vergleichen ist, halte ich, wie folgt, fest: In Deutschland will keine Partei mit der AfD weder auf Bundes- noch auf Länderebene koalieren. Ich begrüße diese Haltung sehr und bin umso mehr darüber angewidert, was sich derzeit in in unserem Land abspielt. Die konservative ÖVP schadet durch ihr unsägliches Verhalten dem politischen Ruf Österreichs.



Thomas Reitter, 4020 Linz