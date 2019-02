Torschlusspanik nennt man in der Psychologie die Angst, die letzte Chance zu verpassen. Ein unausgegorener Dringlichkeitsantrag in einer jahrelang diskutierten Causa spricht Bände. Bürgerliste, SPÖ und Neos werden also jetzt vor lauter politischer Torschlusspanik überfallsartig das Neutor sperren. Für diejenigen, die wegen einer Beeinträchtigung kein Öffi benutzen können, ist das eine weitere Beeinträchtigung. Zum Glück wählen wir am 10. März.



Michael Gersdorf, 5020 Salzburg