Politopfer: 500 Intensivpatienten

Der Stufenplan für die Bekämpfung der Corona Pandemie entlarvt die Verantwortungslosigkeit der Gesundheitspolitik.

Bei Stufe 4 liegen 500 Covid-19 Patienten auf den Intensivstationen. Als wirksame Methode zur Eindämmung der Pandemie wird dann die 2G-Regel eingesetzt. Die Politiker/-Innen (und alle Fachleute) kennen also schon derzeit eine wirksame Methode zur Eindämmung der Pandemie. Diese Methode wird aber aus politischem Kalkül nicht sofort eingesetzt. Es wird ganz brutal für 500 Menschen eine schwere Erkrankung riskiert. Es wird das medizinische Personal ohne Not überlastet und Geld beim Fenster hinausgeworfen.

Ich appelliere daher an das Gewissen der Politikerinnen und Politiker, eine schwere Erkrankung der Menschen zu verhindern: Die 2G-Regel ist jetzt einzusetzen.

Dr. Franz Burghuber, 4150 Rohrbach-Berg