Politversagen radikalisiert

Das Unvermögen, unsere brennend anstehenden Probleme und Reformen auch nur anzudenken, geschweige denn an Lösungen ernsthaft zu arbeiten, wäre Aufgabe für Regierung und auch Opposition. Sind auch wir Wähler/-innen mit Schuld an diesem Unvermögen? Ich denke ja. Denn jene Partei an der Regierung, die Probleme lösen will, wie zum Beispiel Sicherung der Pensionen, Reform des teuren Föderalismus, Justizreform, Korruptionsvermeidung, Eindämmung der Staatsverschuldung, Steuerreform, Bildung, würde mit Sicherheit abgewählt werden.

Ein Schulterschluss zum Wohle Österreichs zwischen Regierung und Opposition, der notwendig wäre, ist bei uns wohl undenkbar. Reformen sind daher nicht möglich.

Von allen Seiten wird nur gefordert. Preisdeckel möglichst auf alles und Zuschüsse für alle, um nur einige zu nennen. Anstatt gezielt nur bedürftige Menschen zu unterstützen und Unternehmen nicht zu überfördern, wurden bedenkenlos Schulden erhöht.

Unsere Vollkaskomentalität - der Staat zahlt, das ist mein Recht - wird durch Kredite finanziert. Um diese Schulden zu tilgen werden Einsparungen und Steuererhöhungen auf uns zukommen, die man derzeit verneint. Wichtige Investitionen bleiben auf der Strecke.

Dieses Umfeld wie Staatsverschuldung, Pandemie, Inflation, internationale Krisen und Krieg fordern demokratische Regierungen sehr. Es gedeihen rechtsextreme Bewegungen, die europaweit und auch in Österreich sichtbar Aufwind bekommen und dubiose Problemlösungen anbieten. Dieser Gefahr muss die Politik entgegentreten, um unsere demokratische Freiheit zu bewahren. Das wäre die Aufgabe der Politiker und dazu gehört Mut, den ich vermisse.





DI Willibald Klapf, 5630 Bad Hofgastein