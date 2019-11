Polizeieinsatz am Rudolfskai

Ich darf Ihnen etwas von mir erzählen: Vor fünf Jahren bin ich von Stuttgart nach Salzburg übersiedelt, weil ich in meiner alten Heimat (ich lebte dort mitten in der Innenstadt und der Partymeile) die Aggression, den Krach und das ganze Umfeld nicht mehr ertragen konnte. In deutschen Großstädten ist das seit über zehn Jahren so zu beobachten.

Vor fünf Jahren dachte ich, hier in Salzburg ginge es zivilisierter zu. Wohl weit gefehlt. Oder besser so ausgedrückt: Ein Salzburger Freund sagte mir vor zwei, drei Jahren Folgendes: Das, was bei euch gerade passiert, kommt dann nach fünf bis zehn Jahren auch bei uns in Österreich an.

Da hatte er wohl recht.

Stadtverwaltungen können hier nur mit drakonischen Mitteln gegensteuern, auch wenn sie sich unbeliebt machen. Und die Mitarbeit der Gastronomen ist mit Vorsicht zu betrachten.

Kurt Fuchs

5020 Salzburg

