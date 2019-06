Polizeieinsatz zu später Stunde

Ein Schockerlebnis der besonderen Art bescherte uns die Polizei am Montag vergangener Woche. Kaum von einer Urlaubsreise heimgekommen, läutete es um 22.30 Uhr an der Wohnung im zweiten Stock. Als wir öffneten, standen vier Polizisten/-innen vor der Tür. Der Schreck fuhr uns in die Glieder und schreckliche Gedanken rasten durch die Köpfe - was um alles in der Welt war passiert? Schwerer Verkehrsunfall eines Familienmitglieds? Oder gar Opfer eines Verbrechens? Der Schrecken fiel ab, als uns die freundliche Kommandantin der Gruppe mitteilte, dass ein "Nachbar" Anzeige erstattet habe, weil unser Sohn, der uns vom Flughafen heimbrachte, vorschriftswidrig parke. Wir waren erstaunt, wie prompt unsere Exekutive zur Stelle war, aber auch über die Mann-/Frau-Stärke, mit der amtsgehandelt wurde. Unser Sohn, der tatsächlich sein Auto etwas nachlässig abgestellt hatte, wäre sicher auch sofort weggefahren, wenn nur ein Beamter ihn abgemahnt hätte. Da behaupten immer wieder offenbar missliebige Politiker, wir hätten zu wenige Polizisten - da können wir beruhigen.

Übrigens: Die beiderseits der Straße vorschriftswidrig abgestellten Autos, die ein Zufahren, etwa der Feuerwehr verhindert hätten und seit Jahren die Müllabfuhr behindern, haben die Polizeitruppe nicht gestört. Da lag aber auch keine Anzeige vor, weil wir Bewohner der Sebastian-Kneipp-Straße seit Jahren dulden, dass wir oft nur erschwert zu unseren Hausparkplätzen kommen, weil die Straße ständig zugeparkt wird. Vier Polizeibeamte hätten ein reiches Betätigungsfeld, wenn hier einmal Ordnung geschaffen würde.





Peter Schattauer, 5020 Salzburg