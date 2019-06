Polizeiliche Ermittlungen

Vielen Dank an Fritz Pessl für die Info: Polizisten befragen Polizisten unter der Leitung des Staatsanwalts, der überall dabei sein darf und am Ende die Verdachtsbeurteilung macht, schlicht, ob da was dran ist, was er anklagen will, oder nicht. Dazu noch der Krach im Justizministerium mit dem Generalsekretär, da hat auch die Staatsanwaltschaft die Verdachtsbeurteilung gemacht und eingestellt, dafür wird gegen die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt, alles in Eigenregie.

Kein Wunder, dass nach einem unabhängigen Generalstaatsanwalt gerufen wird, der dann auch nichts anderes macht. Warum holt man nicht den alten Untersuchungsrichter aus der Versenkung, in der man ihn nach "Lucona" vorsichtshalber verschwinden ließ, nach dem sich Politiker auf der Anklagebank wiederfanden?

Den Untersuchungsrichter braucht man nur mehr für Haft- und Hausdurchsuchungsbefehle wie in der Nacht-und-Nebel-Aktion beim BVT, alles Übrige macht der Staatsanwalt. Der Untersuchungsrichter vernimmt Zeugen unter Wahrheitspflicht, eine falsche Aussage vor ihm ist strafbar, vor Polizisten nicht. Hat er alles beisammen, bekommt den Akt der Staatsanwalt, der bei Verdacht einer strafbaren Handlung anklagen muss, die Beweiswürdigung macht nicht er, sondern der Richter, der darüber verhandelt. Damit gibt es keinen Eindruck von Befangenheit und es schafft klare Verhältnisse. Aber wollen das die Politiker - oder bleiben sie dabei: Wir werden kan Richter brauchen!





Dr. Franz Perschl, 3506 Krems-Thallern