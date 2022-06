Polytechnische Schule: Was man nicht kennt, schätzt man nicht

Bezugnehmend auf das Interview mit Elisabeth Saller und Rupert Kreuzer darf ich zuallererst den beiden engagierten Direktoren/-in der PTS Bischofshofen und Altenmarkt gratulieren und ihnen einen Dank aussprechen für die offenen und authentischen Befunde über den einjährigen Schultyp PTS.

Nach drei Jahrzehnten der fundamentalen Reform des Polytechnischen Lehrgangs samt neuer Bezeichnung und Etablierung eines neuen Bildungsprogramms, kann nach wie vor ein erschreckendes Nichtwissen in der Gesellschaft über die herausragenden Leistungen des Schultyps konstatiert werden - was man nicht kennt, kann nicht wertgeschätzt werden.

Dabei wurde noch nicht alles genannt, was jedenfalls auch zu thematisieren wäre: Die Leistungen der PTS im Bereich der schulischen Förderung, Beratung und Begleitung von Schülern/-innen mit Handicaps, die aktive Auseinandersetzung mit Qualitätsmanagement an Schulen (Gütesiegel), die öffentliche Darbietung der Leistungen der Schüler/-innen bei Landeswettbewerben, die proaktive Zuwendung zur beruflichen Arbeitswelt am Hintergrund der enormen Diversität von Lehrberufen und die festzustellende Dysbalance zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern.

Nicht thematisiert wurde außerdem das grundsätzliche Problem der Schnittstelle zwischen achter und zehnter Schulstufe (aller Schularten), gekoppelt mit hohen Drop-out-Raten, mit individuellen Schul- u. Berufslaufbahnverlusten und vor allem mit massiven psychosozialen Folgewirkungen in dieser "vulnerablen" Alterskohorte.

Bei der "Kleinschrittigkeit" der Bildungsreformen in Österreich kann ich den PTS in Salzburg nur wünschen, dass das bis dato gute Miteinander von Schulen und Sozialpartnern und die Wertschätzung der regionalen Bildungspolitik aufrecht bleibt und dass sich Eltern, Erziehungsberechtigte und vor allem potentielle Schüler/-innen ein umfassendes Bild der Schule machen. Die PTS ist keine Einbahn, sie gibt Orientierung, sie gibt Zeit und sie ist anschlussfähig.



Herbert Gimpl, 6060 Hall