Polytechnische Schulen bereiten Schüler sehr gut vor

Nachdem unsere Lehrer bereits einen Leserbrief verfasst haben, möchten auch wir uns zum Artikel "Trotz Lehrlingsmangel in Salzburg: Keine Lehrstelle für Poly-Schüler" vom 9. Juni 2022 äußern.

Manche Schüler hat der Artikel nämlich echt geschockt, manche fühlten sich sogar angegriffen. Die Schlagzeile übermittelt ein absolut falsches Bild über Polytechnische Schulen in Salzburg. Die Einstellung (v.a. bei älteren Altersgruppen), dass man im Poly fast nichts lerne und die Schule eh jeder schaffe, hält sich hartnäckig, aber das stimmt nicht! Ganz im Gegenteil: Wir leisten in diesem Jahr sehr viel und das wissen die Betriebe in der Umgebung Gott sei Dank auch. Sie laden uns sehr gerne zu Bewerbungsgesprächen ein und kommen auch an die Schule, um ihren Betrieb und die Tätigkeiten der Lehrberufe vorzustellen. Sehr viele Firmen schreiben auch direkt an die PTS, dass sie Lehrstellen frei haben und sich über eine Bewerbung von uns freuen. Uns wird sogar das Gefühl vermittelt, dass Poly-Schüler immer gefragter werden, weil wir in unseren Fachbereichen viele berufsvorbereitende Theorie und Praxis erlernen. Außerdem machen wir während der Schulzeit einige Betriebsbesichtigungen, abgestimmt auf unsere Berufswünsche, und wir dürfen an 15 Schultagen schnuppern gehen - das gibt es nur in Polys. Unsere Schule bemüht sich sehr um gute Zusammenarbeit mit den Firmen, weshalb auch fast alle ohne Probleme eine passende Lehrstelle gefunden haben. Es war nur vereinzelt der Fall, dass sich jemand mit der Lehrstellensuche schwertat, aber bis zum Ende des Schuljahres klappt auch das. Wahrscheinlich ist es in anderen Polytechnischen Schulen auch so oder so ähnlich, aber leider hat man sich im Artikel hauptsächlich auf eine in Salzburg fokussiert. Viele andere wurden gar nicht erwähnt oder nur ganz kurz.

Wir sind uns einig: Die Polytechnischen Schulen bereiten ihre Schüler bestens auf das Berufsleben vor und Betriebe stellen uns sehr gerne als Lehrlinge ein!

Thomas Gumpold, Schulsprecher der PTS Zell am See,